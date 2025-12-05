Подмосковные пловцы выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России». Они завоевали одно золото и три бронзы.

В соревновании участвовали юноши и девушки 14-15 лет. Золото на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал Егор Кочкин из Мытищ. Второе и третье места заняли его соперники из Санкт-Петербурга и Волгоградской области.

Егор Кончин также получил бронзу в комплексном плавании на 100 метров.

Среди девушек на дистанции 200 метров баттерфляем третье место заняла Анастасия Веременникова из Одинцова. Бронзу также завоевал квартет пловцов Егора Кочкина, Ильи Погорелова, Ильи Васильева и Павла Иванова.

Соревнования проходили в рамках федеральной программы «Спорт России» с 29 ноября по 3 декабря в Саранске