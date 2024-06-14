Подмосковные пловцы выиграли 3 медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые и одну серебряную медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Турнир проходит в Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Кирилл Беляев завоевал высшую награду и титул национального чемпиона на дистанции 10 километров. Еще одно золото турнира выиграл подмосковный пловец Александр Степанов. Он стал чемпионом России в заплыве на пять километров. На этой же дистанции Кирилл Беляев пришел вторым и стал серебряным призером соревнований.

В ведомстве отметили, что чемпионат проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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