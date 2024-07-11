Подмосковные пловцы выиграли 2 золотые медали на первенстве России
Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Дарья Рогожинова завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Накануне спортсменка также оставила позади соперниц на дистанции 200 метров в той же дисциплине.
Еще одну золотую медаль в копилку сборной команды подмосковных спортсменов принесли пловцы Анатолий Гусенков, Виталий Нечаев, Александр Санин и Иван Косенко. Они выиграли в эстафете вольным стилем 4×200 метров.
Всего на счету сборной Московской области уже шесть медалей первенства России: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. В соревнованиях, которые проходят с 8 по 12 июля в Обнинске, участвуют 920 спортсменов из 60 регионов России.
Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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