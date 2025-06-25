Подмосковные пловцы выиграли 2 медали в финале Кубка России

Финал Кубка России по плаванию проходит в Казани с 23 по 26 июня. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали.

В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что в мужском заплыве на 200 метров стилем баттерфляй третье место занял Герман Зажирский из Мытищ. Золото и серебро достались представителям Самарской и Пензенской областей соответственно.

Среди женщин на этой же дистанции бронзовую медаль получила представительница Рузы Дарья Рогожинова. Ее обошли спортсменки из Республики Марий-Эл и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях принимают участие свыше 500 пловцов из 70 команд.