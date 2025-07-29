Подмосковные пловцы выиграли 11 медалей Спартакиады молодежи России

Подмосковные пловцы завоевали три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали на соревнованиях VI летней Спартакиады молодежи России. Об этом рассказали в Минспорта МО.

Команда Московской области заняла итоговое третье место среди 63 регионов. На первом и втором расположились Москва и Санкт-Петербург.

Среди юниоров в заплыве на 200 метров первыми финишировали подмосковные спортсмены Александр Санин вольным стилем и Виталий Нечаев баттерфляем.

Отличились и девушки на 400 метрах комплексным плаванием — Диана Валиуллина выиграла золото, Полина Лейкина — серебро. Также Диана Валиуллина показала второй результат в старте на 200 метров комплексным плаванием, а Полина Лейкина получила еще одну серебряную медаль на 400 метров вольным стилем.

Второй ​на дистанции 100 метров баттерфляем финишировала Ангелина Львова, на 50 метрах третьей пришла Виктория Миронова.

​В комбинированной эстафете четыре по 100 метров сборная Московской области приплыла второй. В ее составе выступили Евангелина Шейнина, Антонина Сидорова, Ангелина Львова и Карина Петросянц.

В эстафете вольным стилем юниорки Диана Валиуллина, Виктория Миронова, Полина Лейкина, Карина Петросянц заняли третье место. Еще одну бронзу в комбинированной смешанной эстафете получилось завоевать Егору Лосю, Федору Беляеву, Ангелине Львовой и Карине Петросянц.

Спортсмены сборной Подмосковья представляли Ленинский и Орехово-Зуевский округ, Электросталь, Мытищи, Чехов и Балашиху.

Напомним, что соревнования по плаванию в рамках VI летней Спартакиады молодежи России прошли в Астрахани с 25 по 29 июля. Их участниками стали более 400 спортсменов.

Турнир организован по госпрограмме «Спорт России».