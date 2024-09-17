Подмосковные пилоты победили на всероссийских соревнованиях по кольцевым гонкам

На седьмом этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Moscow Raceway» спортсмены из Подмосковья взяли четыре золота, серебро и бронзу. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В зачетной группе «SMP GT4» Алексей Несов из Королева стартовал со второй позиции, но захватил лидерство с первых секунд и удержал его до конца гонки, опередив соперника на 2,5 секунды. В следующем заезде он вновь стал первым, а в решающей гонке, начав с девятой позиции, снова вышел в лидеры и одержал победу, закрепив своё лидерство в чемпионате с отрывом в 120 очков.

В группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева стартовал с восьмого места. Он прорвался на третью позицию и завершил гонку третьим. Во втором заезде он завоевал серебро, поднявшись на первое место в турнирной таблице.

Напомним, финальный этап чемпионата и Кубка России состоится 4 и 5 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Чечне.

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