Подмосковные перевозчики раздали пассажирам 3 тысячи бутылок с водой в жару

Фото: МТДИ МО

В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. По информации Минтранса региона, всего подготовили шесть тысяч бутылок, около трех тысяч из которых — уже передали жителям и гостям Московской области.

В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на то, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность в жару. В такую погоду важно пить больше воды и не находиться долго под открытым солнцем.

Раздача воды продолжается — сотрудники транспортных компаний предлагают ее всем желающим на автобусных остановках, вокзалах и станциях.

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