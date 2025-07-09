Подмосковные перевозчики раздали пассажирам 3 тысячи бутылок с водой в жару

В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. По информации Минтранса региона, всего подготовили шесть тысяч бутылок, около трех тысяч из которых — уже передали жителям и гостям Московской области.

В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на то, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность в жару. В такую погоду важно пить больше воды и не находиться долго под открытым солнцем.

Раздача воды продолжается — сотрудники транспортных компаний предлагают ее всем желающим на автобусных остановках, вокзалах и станциях.