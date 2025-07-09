Подмосковные перевозчики раздали пассажирам 3 тысячи бутылок с водой в жару

В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. По информации Минтранса региона, всего подготовили шесть тысяч бутылок, около трех тысяч из которых — уже передали жителям и гостям Московской области.
В ведомстве пояснили, что такая мера направлена на то, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность в жару. В такую погоду важно пить больше воды и не находиться долго под открытым солнцем.
Раздача воды продолжается — сотрудники транспортных компаний предлагают ее всем желающим на автобусных остановках, вокзалах и станциях.
Глава Домодедова провела встречу с участниками локальных войн и спецопераций
Власти Истры рассказали о восстановительных работах в округе после разгула стихии
День открытых дверей прошел в Центре онкологической помощи в Домодедове
Выдающиеся спортсмены из Домодедова удостоились высоких званий
Более 300 поваленных деревьев убрали в Подмосковье за сутки
Переводчицу Зеленского обвинили в шпионаже
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте