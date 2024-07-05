Подмосковные перевозчики раздали более 7 тысяч бутылок воды в жару

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Жители и гости Московской области продолжают получать воду из-за аномальной жары, установившейся в регионе. Выдачу бутылок проводят на автобусных остановках, ж/д станциях, автостанциях и автовокзалах «Мострансавто», а также в автобусах и такси.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что за последнюю неделю было распределено более 7 тысяч бутылок воды, чтобы обеспечить комфорт пассажирам в жаркие дни.

«Воду в жаркие дни можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», — добавил Алексей Гержик.

Мобильные пункты раздачи расположены таким образом, чтобы не мешать движению пассажиров на автовокзалах и остановках в часы пик.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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