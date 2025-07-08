Подмосковные перевозчики организовали раздачу питьевой воды на остановках в жару

В Подмосковье в жару пассажирам общественного транспорта раздают бесплатную воду. Это делают на остановках, автовокзалах и автостанциях, чтобы людям было комфортнее в зной.

Как сообщили в Минтрансе, сотрудники «Мострансавто» уже раздали около тысячи бутылок, а всего планируют — около шести тысяч. Воду предлагают в утренние и вечерние часы пик, при этом раздача не мешает пассажирам заходить и выходить из автобусов.

Пассажирам напоминают, что в жаркую погоду важно следить за самочувствием — носить легкую одежду светлых тонов, по возможности избегать солнца и обязательно пить больше воды.