Подмосковные педагоги выступили на всероссийском чемпионате компетенций

Всероссийский чемпионат педагогических компетенций прошел на базе Государственного университета. В Министерстве образования Московской области сообщили, что в соревнованиях участвовали 40 учителей дополнительного образования Подмосковья.

В состав команд также вошли представители образовательных организаций, имеющих в своей структуре детские технопарки «Кванториум», образовательные центры «Точка роста» и центры цифрового образования «IT-куб».

За три дня участники разработали образовательные продукты под запросы реальных партнеров. Эксперты оценивали педагогическое проектирование, а также давали обратную связь для реализации идей.

Чемпионат позволил выявить партнеров для дальнейшего сотрудничества, определить приоритетные ориентиры в проектировании образовательных программ, а также повысить значимость педагогов в развитии страны. Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима отметила важность развития технической и естественно-научной направленностей в регионе.