Подмосковные педагоги вышли во второй тур всероссийского конкурса профмастерства

Стали известны результаты первого тура федерального заочного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Несколько педагогов дополнительного образования из Московской области успешно преодолели отборочный тур и продолжат борьбу за звание лучших.

В число финалистов первого этапа вошли: технический педагог Татьяна Малышева из Клина, преподаватель художественных дисциплин Алексей Мерзлов из Люберец, педагоги естественнонаучного направления Мирослава Ведерникова из Луховиц и Екатерина Господинова из Шатуры.

Также во второй тур прошли краеведы Наталия Ворожайкина (Луховицы) и Татьяна Садыкова (Долгопрудный), спортивный педагог Николай Мутыгуллин (Солнечногорск), специалисты по работе с детьми с ограниченными возможностями Мария Есина (Щелково) и Ольга Новикова (Истра), а также наставник Светлана Кузичкина (Красногорск). Татьяна Обухова из Красногорска выиграла в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании».

Второй заочный этап конкурсных испытаний пройдет с 17 июля по 10 августа. Финальные соревнования в очном формате состоятся 23–26 сентября в Новосибирске, где педагоги продемонстрируют свое мастерство в двух турах профессиональных испытаний.

Главная задача конкурса — создание условий для роста и творческого развития педагогов, посвятивших себя работе с детьми во внеурочной деятельности.