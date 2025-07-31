Подмосковные педагоги вышли в финал всероссийского конкурса профмастерства

В Подмосковье завершился региональный этап всероссийского конкурса «ИнваПрофи-2025» среди специалистов образовательных и реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Педагоги из региона вышли в финал соревнований.

Конкурс проводят для поддержки системы непрерывного образования людей с особыми потребностями, а также для выявления и распространения лучших профессиональных методик среди преподавателей и наставников.

В категории «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ» высшую награду заслужил заместитель директора по учебно-производственной работе Сергиево-Посадского социально-экономического техникума Георгий Дмитриев, который также возглавляет клуб русско-корейской дружбы.

Лучшей в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в высшем образовании инвалидов и лиц с ОВЗ» признана Ольга Погодина — доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования Государственного социально-гуманитарного университета, кандидат философских наук и руководитель волонтерского центра «Абилимпикс» при учебном заведении.

Как отметили в пресс-службе министерства, победители регионального этапа представят Московскую область на федеральном конкурсе «ИнваПрофи», финал которого состоится в Москве в конце года.