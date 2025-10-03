Подмосковные педагоги стали победителями всероссийских конкурсов профмастерства

В День среднего профессионального образования подвели итоги двух всероссийских конкурсов. Педагоги из Московской области оказались в числе лучших.

В пресс-службе Министерства образования региона отметили, что в номинации «Признание профессионального сообщества» в рамках состязаний «Мастер года — 2025» победительницей стала Валерия Купава.

Преподаватель ветеринарии Сергиево-Посадского колледжа в течение восьми лет не только обучала студентов, но и активно участвовала в профессиональных конкурсах как эксперт.

«Подготовленные ею студенты неоднократно становились призерами региональных и национальных чемпионатов по ветеринарии. Стоит отметить, что 85% выпускников колледжа по данному направлению находят работу по специальности», — отметили в ведомстве.

Финал мероприятия проходил с 29 сентября и включал два этапа: «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок».

Валерия Купава представила занятие об одном дне из жизни ветеринарной клиники, показав студентам, как правильно осматриватьс животных и проводить экстренные реанимационные мероприятия.

В категории «Лучший наставник» конкурса «Педагог-психолог — 2025» лучшей стала Евгения Казберова — сотрудница Лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске. В течение почти 30 лет она помогает школьникам справляться с трудными ситуациями, а последние 19 лет является главой окружного методического объединения педагогов-психологов.

Финалисты конкурса «Педагог-психолог — 2025» начали состязания 30 сентября и в течение трех дней решали профессиональные задачи и анализировали сложные ситуации.

Евгения Казберова на соревнованиях подчеркнула важность изменений и необходимость идти в ногу со временем, а также коснулась темы значимости индивидуального подхода и высокой психологической культуры в воспитательной среде.