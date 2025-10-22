Подмосковные педагоги прошли курсы повышения квалификации в Минске

В Минске на базе Республиканского института профессионального образования завершилось обучение по программе повышения квалификации «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». В числе выпускников — 12 представителей администрации и преподавателей филиалов подмосковного колледжа «Энергия».

Всего обучение прошли 22 руководителя и педагога из четырех российских регионов: Костромской, Московской, Псковской и Челябинской областей.

Слушатели изучили национальную стратегию воспитания, рассмотрели современные методы планирования и оценки качества воспитательного процесса в колледжах, а также обсудили основы социально-педагогического сопровождения и создания толерантной поликультурной среды в образовательных учреждениях.

Практическая часть программы включала посещение Борисовского государственного колледжа, где участники ознакомились с приоритетами воспитательной работы и изучили опыт внедрения модели патриотического воспитания.

Не менее познавательным стал визит в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко, где гостям рассказали о социальных технологиях педагогики досуга и способах организации мероприятий по трудовому обучению.

Культурная программа предусматривала экскурсии в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и музейно-парковый комплекс «Победа».

По окончании курсов всем слушателям вручили свидетельства о повышении квалификации государственного образца.