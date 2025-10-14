Подмосковные педагоги примут участие в финале всероссийского конкурса наставников

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» продлится до 17 октября в Казани. Участники продемонстрируют свои навыки и пройдут испытания. За победу будут бороться педагоги подмосковного колледжа «Энергия».

По результатам конкурса определят 100 победителей. Колледж «Энергия» представят директор Константин Подоляк в номинации «Наставник-лидер», руководитель военно-патриотического объединения Дмитрий Карпухин в номинации «СВОй наставник» и глава спасательного отряда Татьяна Гаврилова в номинации «Наставник на службе». В течение недели они будут проходить испытания, военно-спортивную игру и другие программы.

«Благодаря участникам — нашим рупорам, которые разъедутся по своим регионам и будут делиться опытом, обеспечивается тиражирование лучших практик. Особую роль сегодня играют наставники — ветераны боевых действий. Их участие — наглядное подтверждение преемственности поколений в системе патриотического воспитания», — сказала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Финалисты встретятся с народным артистом России Эдгардом Запашным, писателем и сценаристом Олегом Роем и тележурналистом Александром Смолом, которые поделятся своим опытом и ответят на вопросы.