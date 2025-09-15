Подмосковные педагоги посетили семинар о развитии программы «Орлята России»

Семинар о развитии программы «Орлята России» в школах прошел в Государственном университете просвещения. Его посетили более 300 педагогов, среди которых 75 — из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Минобразования, участники встречи смогли обменяться опытом и обсудить лучшие практики внедрения программы в школах. Особое внимание уделили стратегиям правления воспитательным процессом, и современным методам организации занятий.

«Педагоги изучили новые варианты игровых приемов по межличностному взаимодействию и развитию лидерских качеств, что позволило им расширить арсенал методов работы с учащимися. Участники также отработали методы командообразования и работы в малых группах по трекам программы, что способствовало формированию эффективных команд для реализации проектов», — отметили в ведомстве.

В ходе семинара участники анализировали результаты реализации программы «Орлята России» в прошлом году и разрабатывали модели управления развитием проекта. Они обсудили повышение мотивации школьников к участию в социальных и творческих инициативах.