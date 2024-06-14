Подмосковные педагоги подготовят школьников к соревнованию «Юные пилоты»

Подмосковные педагоги посетили практическое занятие программы повышения квалификации по использованию беспилотников в образовании. Курс позволит им освоить передовые технологии в области БЛА.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, в первом потоке курса приняли участие педагоги из Богородского, Чехова, Орехово-Зуева, Электростали, Павловского Посада, Балашихи, Шатуры и Талдома. Они изучили симуляторы полетов, обновление прошивки автопилота, настройку параметров через смартфон и многое другое. Особое внимание уделили настройке аппаратуры радиоуправления и программированию дронов.

Все это позволит учителям эффективно готовить учеников средней школы для участия в соревновании «Юные пилоты». Там они смогут применить свои знания в пилотировании и программировании беспилотников.

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