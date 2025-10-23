Подмосковные педагоги обсудили методы патриотического воспитания школьников

На базе Московского педагогического государственного университета прошел Всероссийский образовательный форум «Государственная политика в гуманитарной сфере: воспитание Победой». В нем приняли участие более 200 педагогов и руководителей образовательных организаций. Подмосковье на мероприятии представили 30 советников по воспитанию.

На форуме они обсудили способы укрепления культурно-ценностного суверенитета и методики патриотического воспитания молодежи: служения Отечеству, исторической памяти и преемственности.

В рамках программы прошли пленарное заседание, стратегические сессии, а также расширенное собрание Совета Минпросвещения России. На нем затронули темы традиционных российских ценностей.

Особое внимание уделялось недопустимости фальсификации истории и защите исторической правды. Мероприятие стало площадкой выработки новых подходов.

Кроме того, на форуме был открыт студенческий фестиваль «Образ учителя в кино».

Организаторами события выступали федеральные Минпросвещения и Минкульт, МПГУ, научно-методический центр «Философия образования», а также ассоциация развития педагогического образования.