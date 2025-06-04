Подмосковные пары пригласили на Всероссийский свадебный фестиваль

С 8 по 13 июля в Национальном центре «Россия» пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль. Принять участие в масштабном празднике пригласили пары из Московской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. Оно ознаменуется массовой церемонией бракосочетания 170 пар со всей страны. Как отмечают организаторы, это будет самая масштабная одновременная регистрация брака в России.

После торжественной церемонии гостей ждет насыщенная программа, в том числе мастер-классы от ведущих свадебных экспертов, лекции о семейных ценностях, показы свадебной моды, дегустация праздничного меню, выставка-продажа свадебных аксессуаров, а также концерты звезд.

Каждый день фестиваля будет посвящен традициям разных регионов России. Это уникальная возможность познакомиться с многообразием свадебных обрядов страны.

Для участия в массовой регистрации брака пары должны подать заявление через портал госуслуг, выбрав торжественный тип церемонии и указав Национальный центр «Россия» (Шипиловский дворец бракосочетания) в качестве места проведения.

Национальный центр «Россия», где пройдет фестиваль, был создан по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации достижений страны и укрепления национальной идентичности. Первый свадебный фестиваль в 2024 году объединил 221 пару.