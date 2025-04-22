22 апреля 2025 22:34 Подмосковные парки примут участие в международной выставке ParkSeason Expo 0 0 0 Фото: Министерство благоустройства МО Подмосковье

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V Международная выставка-конференция ParkSeason Expo пройдет 23–24 апреля. В ее работе примут участие парки Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«На сегодняшний день в Московской области 209 парков и лесопарков, их количество продолжает расти. Мы создаем благоустроенные пространства в лесах, делая их комфортными и безопасными. Развиваем инфраструктуру и привлекаем бизнес на наши территории, чтоб они были интересными и для всех», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Подмосковье примет участие в крупнейшем мероприятии по благоустройству парковой отрасли пятый раз. На выставке пройдет ряд мероприятий, включая форум парков стран БРИКС, образовательный слет директоров парков, международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов, а также всероссийский фотопроект «Приближая Победу. Жизнь парков в годы ВОВ».

Экспозицию расположат в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр», параллельно в пяти конференц-залах там будет проходить деловая программа. Кроме того, на выставке подведут итоги II Всероссийской премии «Парки России».

На мероприятии представят лучшие технологии в тематических разделах. Эксперты поделятся опытом создания и благоустройства общественных пространств, обсудят формирование центров притяжения, а также дадут рекомендации по планированию дворовых и придомовых территорий. Организаторы сделают акцент на создании комфортной городской среды. Также на выставке представят стенд «Парки Подмосковья».