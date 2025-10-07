Подмосковные параатлеты выиграли 3 медали на Кубке защитников Отечества

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества — Владимирская Русь 2025». В копилке параатлетов оказалось два золота в пауэрлифтинге и серебро в волейболе сидя, сообщили в Минспорте региона.

Московскую область на турнире представили 12 участников боевых действий. Они выступали во всех видах программы: плавании, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе и волейболе сидя

Всего участниками соревнований стали 130 ветеранов из 15 регионов страны.

Турнир прошел c 2 по 4 октября в Коврове Владимировской области. Соревнования состоялись в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В министерстве спорта Московской области напомнили, что в июне региональная команда ветеранов была удостоена золотой и двух серебряных наград на Кубке защитников Отечества в ЦФО.