Подмосковные ортопеды восстановили кисть ребенку с врожденной аномалией

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля оказали помощь 12-летней девочке с врожденной аномалией кисти. У ребенка ранее обнаружили метакарпальный синостоз.
При этой патологии пястные кости сращены между собой. Ребенок жаловался не только на деформацию руки, но также на боль и ограничение движений.
Хирурги медицинского центра выполнили реконструктивное вмешательство. Они разделили кости, выправили мизинец и при помощи костного трансплантата придали ладони нормальную форму. Конструкции зафиксировали маленькими спицами, чтобы процесс сращивания прошел нормально.
Успешная операция позволила вернуть девочке подвижность кисти. Пациентку уже выписали. За ее состоянием будут наблюдать врачи центра.
