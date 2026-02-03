Подмосковные ортопеды восстановили кисть ребенку с врожденной аномалией

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске
Фото: Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля оказали помощь 12-летней девочке с врожденной аномалией кисти. У ребенка ранее обнаружили метакарпальный синостоз.

При этой патологии пястные кости сращены между собой. Ребенок жаловался не только на деформацию руки, но также на боль и ограничение движений.

Хирурги медицинского центра выполнили реконструктивное вмешательство. Они разделили кости, выправили мизинец и при помощи костного трансплантата придали ладони нормальную форму. Конструкции зафиксировали маленькими спицами, чтобы процесс сращивания прошел нормально.

Фото: Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля

Успешная операция позволила вернуть девочке подвижность кисти. Пациентку уже выписали. За ее состоянием будут наблюдать врачи центра.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте