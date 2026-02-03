Подмосковные ортопеды восстановили кисть ребенку с врожденной аномалией

Фото: Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

При этой патологии пястные кости сращены между собой. Ребенок жаловался не только на деформацию руки, но также на боль и ограничение движений.

Хирурги медицинского центра выполнили реконструктивное вмешательство. Они разделили кости, выправили мизинец и при помощи костного трансплантата придали ладони нормальную форму. Конструкции зафиксировали маленькими спицами, чтобы процесс сращивания прошел нормально.