Подмосковные округа получили 180 объектов для вовлечения в хозоборот

За пять месяцев в собственность округов Подмосковья передали 180 объектов областного имущества для вовлечения в хозоборот. Площадки не использовались и были предложены инвесторам и предпринимателям через торги.

«Масштабная инвентаризация областного имущества в прошлом году выявила более 500 объектов, не используемых областными структурами в своей деятельности. К работе по вовлечению данных объектов в хозяйственный оборот привлекли администрации городских и муниципальных округов Подмосковья», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Из переданных объектов — 54 построек и 126 земельных участков. Небольшая часть из них уже нашла новых хозяев.

В сентябре в собственность семи муниципалитетов предадут еще 17 объектов. Все их планируют вовлечь в хозоборот до конца года.

Подобная работа ведется Минимуществом региона вместе с Комитетом по конкурентной политике. Все объекты размещаются на Едином портале торгов.