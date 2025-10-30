Подмосковные общественные наблюдатели примут участие во всероссийском конгрессе

Фото: Муниципальные выборы в с. п. Барвихинское Одинцовского района / Медиасток.рф

Лучшие общественные наблюдатели Подмосковья примут участие во всероссийском конгрессе. Он состоится в Москве 23 ноября. Отборочные мероприятия пройдут 27 представителей Московской области.

Всероссийский конгресс наблюдателей пройдет 23 ноября при организации общественного движения «Корпус „За чистые выборы“». В нем примут участие более 700 специалистов со всей страны.

От Подмосковья отборочные мероприятия проходят 27 человек. Этап включит в себя анкетирование и профильное тестирование.

Для кандидатов провели мастер-класс, посвященный формированию критического мышления и выявлению фейков.

«Московская область — лидер по количеству общественных наблюдателей, задействованных в период выборов. Независимый и объективный контроль общественников за выборами снимает вопросы о фальсификации. Дает людям уверенность в легитимности голосования», — поделилась общественный наблюдатель, директор спортивного центра «Луч» Мария Каменева.

Всего в Московской области в период выборов за процедурой следят более 20 тысяч наблюдателей. Это больше, чем в любом другом регионе страны.