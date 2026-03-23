Подмосковные неонатологи выходили более 600 недоношенных детей с января

Трехуровневая системса родовспоможения работает в Подмосковье. Она включает в себя роддома, перинатальные центры и областной НИИ акушерства и гинекологии. Благодаря выстроенной системе с начала этого года в регионе спасли 617 недоношенных детей.

Трехуровневая система позволяет оказывать качественную и высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

«В Подмосковье трудятся врачи с большим опытом и уровнем профессионализма. Благодаря работе неонатологической службы, с начала года в регионе были спасены 617 недоношенных детей. Самый маленький из них родился на 22-й неделе беременности», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

