Подмосковные народные промыслы представили на ежегодной выставке в «Экспоцентре»

Ежегодная выставка-ярмарка народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия» прошла с 26 февраля по 1 марта в «Экспоцентре». От Подмосковья представили изделия 13 производителей.

В их число вошли Гжельский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, предприятие «Промыслы Вербилок» и другие.

За дни работы ярмарка собрала более 50 тысяч человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Свои изделия представили свыше 700 организаций, индивидуальные художники и мастера, а также творческие сообщества из 58 регионов России.