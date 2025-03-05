Подмосковные народные промыслы представили на ежегодной выставке в «Экспоцентре»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ежегодная выставка-ярмарка народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия» прошла с 26 февраля по 1 марта в «Экспоцентре». От Подмосковья представили изделия 13 производителей.

В их число вошли Гжельский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, предприятие «Промыслы Вербилок» и другие.

За дни работы ярмарка собрала более 50 тысяч человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Свои изделия представили свыше 700 организаций, индивидуальные художники и мастера, а также творческие сообщества из 58 регионов России.

Для посетителей работали более 20 коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы.

Выставку «Ладья» проводят ежегодно. Она стала не только крупнейшей площадкой для демонстрации народного искусства России, но и масштабной социально-значимой культурной акцией.

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