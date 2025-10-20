Подмосковные народные дружинники помогли возбудить 78 уголовных дел с января

К обеспечению порядка и безопасности жителей в Московской области привлекают народные дружины. Их участники добровольно соглашаются помогать правоохранителям. С начала года при содействии дружинников выявили 78 преступлений, по которым возбудили уголовные дела.

Также благодаря сообществу зарегистрировали более 3,5 тысячи административных правонарушений.

В Главной управлении безопасности региона отметили, что каждый народный дружинники имеет удостоверение, носит спецформу с символикой, иногда бронежилет, а также имеет рацию и видеорегистратор. Граждане содействуют полицейским, когда те совершают патрулирование, проверяют документы или задерживают нарушителей.

Главные качества дружинников — дисциплина, выдержка и соблюдение этики при общении с жителями. Также от добровольцев требуется относиться равно к любому нарушителю, вне зависимости от его национальности, вероисповедания и социального статуса.

За время становления проекта случались неприятные инциденты, когда задержания проходили в грубой и оскорбительной форме. Однако эпизодов было не много, они осуждались и руководством, и коллективами.

Сейчас дружинники учатся оказывать первую помощь, осваивают самооборону, учатся огневой подготовке и обезвреживанию БПЛА, а также знакомятся с основами инженерно-саперного дела. И все для того, чтобы оперативно реагировать на любую ситуацию.

Особое внимание дружин направлено на трудовых мигрантов, поскольку те часто нарушают нормы общественного порядка. Но, несмотря на это, от сотрудников и волонтеров требуется относиться к приезжим гражданам в рамках закона, исключать дискриминацию и разрешать конфликты мирным путем.