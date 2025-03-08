Подмосковные молодогвардейцы организовали праздничное шествие в честь 8 Марта

В Подмосковье 1,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии» вышли на праздничное шествие «Дорогая, ты права!», чтобы поздравить женщин с 8 Марта. Они прошлись по улицам городов, подарили цветы, подарки и сказали теплые слова.

В Балашихе колонна прошла вдоль набережной Пехорки, к шествию присоединились депутаты и курсанты академии РВСН. Активисты поздравили учителей школы № 2 и семьи участников СВО. В Люберцах праздник завершился концертом в Центральном парке, где для жительниц города выступила группа «ШокоLad».

«Изначально день 8 Марта был связан с борьбой за права женщин, однако сейчас мы отмечаем его как праздник весны и красоты. При этом мы продолжаем подчеркивать личные и общественные достижения прекрасной половины человечества. Женщины сегодня трудятся в самых разных сферах, иногда в тех, которые не считаются традиционно женскими, а также вносят большой вклад в поддержку наших бойцов на СВО», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В Шатуре колонна прошла по Бульвару Мира, сопровождаемая музыкой и цветами. В Жуковском после шествия устроили мастер-классы, а бойцам СВО и их семьям вручили подарки. В Дмитрове активисты отправились в городскую больницу, чтобы поздравить врачей, которые даже в праздник остаются на дежурстве, а в Лобне молодогвардейцы раздавали тюльпаны и поздравляли женщин, работающих в волонтерских штабах.