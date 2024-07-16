Подмосковные МФЦ зарегистрировали 2 тысячи браков с начала года

Жители Подмосковья могут заключать браки на разных площадках, в том числе в МФЦ. С начала года такой возможностью воспользовались две тысячи пар, о чем сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать локацию по своим критериям. Например, с начала года две тысячи браков зарегистрировали в подмосковных МФЦ», — говорит заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Еще 2,5 тысячи тысяч пар выбрали для своего торжества выездную площадку, а 250 молодоженов предпочли сказать друг другу «да» в парках Подмосковья. Подать заявление и выбрать площадку можно на региональном портале госуслуг.

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