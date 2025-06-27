Подмосковные МФЦ провели обучающие семинары по подаче документов в вузы

Накануне Дня молодежи сотрудники подмосковных офисов «Мои Документы» провели для выпускников несколько обучающих семинаров. На встречах специалисты подробно объяснили, как подать заявление в вуз через портал госуслуг.

«Забота о будущем поколении — один из основополагающих принципов работы МФЦ. Подобные встречи важны, в первую очередь, из-за живого общения с ребятами. Впереди у них абсолютно новая глава жизни, особенный период, поэтому именно сейчас им нужно оказать дополнительную поддержку», — пояснила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Ребята смогли задать все интересующие их вопросы, а также рассказали о своих планах и обсудили возможность прохождения практики в МФЦ. Многие отметили, что теперь лучше понимают, как проходит подача документов, и считают этот процесс гораздо проще, чем ожидали.