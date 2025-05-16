Подмосковные МФЦ пригласили студентов на летнюю практику

В Подмосковных офисах «Мои Документы» студенты вузов и колледжей могут пройти летнюю практику. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

«Практика в МФЦ — это возможность получить ценный опыт в сфере оказания услуг и работы с документами, а также стать частью сплоченной, инициативной команды профессионалов», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

МФЦ приглашают студентов следующих направлений: юриспруденция, государственное и муниципальное управление, программирование, социальное обеспечение, налогообложение, банковское дело, экономика, бухгалтерия и другие смежные специальности.

Ребята смогут попробовать себя в роли консультантов цифровых зон, системных администраторов, экономистов, делопроизводителей, юристов или сотрудников на ресепшене.

Практику можно пройти в любое, согласованное с официальным планом образовательного учреждения, время. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте.