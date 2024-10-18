Подмосковные МФЦ помогут собственникам жилья с проведением онлайн-голосований

В Подмосковье продолжается масштабный проект по переходу на электронную систему голосования в государственной информационной системе ЖКХ. Как идет реализация программы, обсудили в Министерстве по содержанию территорий и государственным и жилищному надзору Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, ведомство заключило соглашение с МФЦ, чтобы жители могли получить консультации по вопросам онлайн-голосования во всех подразделениях многофункциональных центров области.

«Это дает возможность собственникам, не имеющим технической возможности и не владеющим навыками использования системы ГИС ЖКХ, принять участие в голосовании», — пояснил Мурашов.

Узнать подробнее о преимуществах, сроках и порядке проведения электронного голосования можно на сайте Министерства.

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