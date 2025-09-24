Подмосковные медики построили более 300 домов благодаря программе «Земля врачам»

Медикам в Подмосковье доступен ряд мер поддержки. Среди них — предоставление бесплатных земельных участков. Свои дома на уже смогли построить 342 врача.

Лидерами по освоению земельных участков стали Домодедово, Коломна и Пушкино. В сумме там уже обосновались более 150 медиков, рассказали в региональном Минимуществе.

«Мы видим хорошие результаты региональной программы „Земля врачам“, и цифры это подчеркивают. С начала действия закона медикам узких специальностей Подмосковья предоставлено свыше 2,5 тысячи земельных участков и более 450 из них уже освоены — на них семьи построили дома или ведут строительство», — уточнил глава ведомства Тихон Фирсов.

Земельные участки предоставляют врачам 39 специальностей в 32 городских округах Подмосковья. После строительства медики могут оформить права собственности.

Подать заявку на получение поддержки можно через местную администрацию.