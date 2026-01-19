Подмосковные медики построили более 200 домов благодаря программе «Земля врачам»

Государственная программа поддержки «Земля врачам» началась в Подмосковье в 2011 году. За это время участки получили более 2,6 тысячи специалистов. Из них 179 передали медикам в 2025 году.

Как сообщили в региональном Минимуществе, в прошлом году 203 врача завершили строительства на предоставленных земельных участках.

«С начала действия закона о предоставлении медицинским работникам региона земельных участков 2604 врача получили свои наделы в безвозмездное пользование. На 410 из них уже стоят дома, еще на 110 — идет строительство. При этом почти половину из построенных домов — 203 дома — врачи завершили в 2025 году», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Активнее всего строительство ведут в Домодедове. Там уже возвели 80 домов. Еще 59 построили в Коломне и 52 — в Пушкино.

Лидерами по передаче земельных участков стали Щелково, Коломна, Пушкино, Серпухов и Богородский округ.

Программа продлится в Подмосковье до конца года. Льготу могут получить работники 39 специальностей в 32 муниципалитетах. Подать заявку можно через администрацию.