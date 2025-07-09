Подмосковные медики подали еще 7 тысяч онлайн-заявок на компенсацию аренды жилья

Подмосковные медики подали около семи тысяч онлайн-заявлений на компенсацию за аренду жилья с начала года. Оформить поддержку можно на региональном портале госуслуг.
Как рассказали в областном Мингосуправления, компенсацию могут получить специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые работают на основном месте не менее, чем на одну полную ставку. При этом в его семье ни у кого не должно быть в собственности жилых помещений на территории региона.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств.
Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Для пар супругов-медиков ее размер составляет от 30 до 45 тысяч.
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