Подмосковные мастера представят сувениры ручной работы на агрофесте в Коломне

В рамках 1-го подмосковного агротуристического фестиваля «Фермер Фест» в Коломне пройдет арт-ярмарка. Свыше 40 мастеров представят на ней изделия ручной работы.

Мероприятие проведут на территории арт-квартала «Патефонка» в городском округе Коломна. Оно объединит умельцев со всего Подмосковья.

Гости фестиваля «Фермер Фест» увидят игрушки и куклы, мыло и косметику, аксессуары и украшения, посуду и интерьерный декор, одежду и сувениры ручной работы. Также они смогут лично познакомиться с мастерами и приобрести понравившиеся изделия.

Помимо этого, для всех собравшихся организуют мастер-классы, дегустации фермерских продуктов, игровые и музыкальные программы. Вечером для зрителей выступят рок-группы «Ugraband» и «Папаша Дорсет».

Фестиваль стартует 5 октября в 12:00 и продлится до 20:00.

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