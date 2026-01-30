Подмосковные лыжники выиграли еще 2 медали на Кубке России

С 24 по 30 января в Красноярске проходят этапы Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях две медали.

Представители региона стали призерами шестого этапа Кубка России.

В дисциплине «слалом» среди мужчин Александр Хорошилов выиграл золото, продемонстрировав результат 1:20,66 секунды. Серебряная медаль досталась представителям Челябинской области и Красноярского края, а бронзовая — еще одному подмосковному лыжнику Артемию Семенову (1:22,56 секунды).

На четвертом и пятом этапах он выиграл серебро в направлении «слалом-гигант» среди мужчин, а третье место в этих соревнованиях заняла Виталина Гирина из Истры.

Состязания проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».