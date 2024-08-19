Подмосковные лыжники выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на втором этапе кубка России по лыжным гонкам. Они завоевали два золота и три бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, двукратной победительницей соревнований стала Виктория Лукашова. Она получила золото в спринте 200 метров и в масс-старте на 15 километров среди женщин. Бронзовые медали получили Екатерина Попова, Варвара Прохорова и Дмитрий Воронин.

Турнир прошел 17 и 18 августа в Екатеринбурге.

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