Подмосковные лыжники выиграли 3 медали на этапе Кубка России

Сборная Подмосковья продемонстрировала блестящий результат на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом», который проходит в рамках соревнований «На Кубок „Большого Вудъявра“». На счету команды три награды разного достоинства: золото, серебро и бронза.

Первое место занял Александр Хорошилов, который представляет Областной центр олимпийских видов спорта в Дмитрове. Серебряную медаль выиграл Семен Ефимов, выступающий за Областной центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва «Истина» в Истре.

«Все очень хорошо складывается. Снега достаточно, он очень жесткий», — отметил Александр Хорошилов.

Среди женщин в категории «слалом» бронзовую награду Подмосковью принесла Виталина Гирина, которая также тренируется в Областном центре олимпийских видов спорта и школе «Истина» в Истре.

Соревнования проходят с 3 по 6 декабря 2025 в Кировске в Мурманской области. Участие в них принимают 130 сильнейших спортсменов страны.