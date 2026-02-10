Подмосковные лыжники стали призерами чемпионата ЦФО в Красногорске

Сборная Подмосковья выиграла серебро и бронзу на чемпионате ЦФО по лыжным гонкам. Спортсмены выиграли несколько медалей в разных дисциплинах.

Как рассказали в областном Минспорте, в эстафетной гонке 4×7,5 километра подмосковная команда финишировала второй. В состав вошли Артем Барков, Роман Егоров, Сергей осадченко и Всеволод Канин. Победа досталась команде Брянская область-1, а бронза — Брянской области-2.

Артем Барков также стал бронзовым призером в классическом стиле на 15 километров среди мужчин. Еще одну награду за третье место региону принесла Виктория Кирасирова.

Женская сборная в составе Елизаветы Гарагановой, Юлии Меньшиковой, Марии Гарбузовой и Виктории Кирасировой завоевала серебро.

Чемипионат проходил с 3 по 8 февраля в Красногорске в рамках федеральной программы «Спорт России».