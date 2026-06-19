Подмосковные льготники подали еще 4,3 тысячи онлайн-заявок на выплаты

Подмосковные льготники могут воспользоваться онлайн-услугой по назначению ежемесячных выплат. С начала года сервисом воспользовались более 4,3 тысячи раз.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты».

Получить поддержку могут ветераны труда и военной службы, реабилитированные лица и другие льготники, которые не получают ежемесячные выплаты из федерального бюджета.

Услугу предоставляют проактивно. В личный кабинет поступает предзаполненная форма, в которой нужно лишь сверить данные, после чего — отправить документ.

В рамках услуги также работает сервис предпроверки ранее поданного заявления. Это помогает избежать повторной подачи документа.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.