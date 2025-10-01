Подмосковные лесничие прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники филиала «Русский лес» успешно завершили курсы повышения квалификации по профессии «Вальщик леса». Обучение проходило на базе Государственного музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске. Программа включала теоретические и практические занятия: участники изучали современные методы валки леса, виды пиления и раскряжовки древесины, а также технику работы с аварийными деревьями.

По завершении курсов все слушатели прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства о повышении квалификации. Директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев подчеркнул, что регулярное обучение важно для специалистов лесной отрасли, так как технологии постоянно развиваются, нормативные требования обновляются, а курсы позволяют сотрудникам не только освежать знания, но и повышать безопасность и эффективность работы.

Курсы являются частью кадровой политики учреждения и направлено на устойчивое и профессиональное развитие лесной отрасли Подмосковья.