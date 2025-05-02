Подмосковные лесничие присоединились к устранению последствий циклона

Ночью на север Подмосковья пришел циклон с мокрым снегом и сильным ветром. Такая погода оставила без электричества жителей более 90 населенных пунктов в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах.

Сейчас последствия снегопада устраняют аварийные службы МЧС, коммунальщики, сотрудники Россетей и Мособлэнерго. Специалисты лесного хозяйства также находятся на связи с главами пострадавших округов и помогают в работе.

«Сотрудники Дмитровского, Сергиево-Посадского и Талдомского филиалов ГАУ МО „Мособллес“ оперативно включились в борьбу с последствиями непогоды», — отметил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, с утра 29 бригад устраняют завалы и убирают поваленные и упавшие на электропровода и дороги деревья. В лесничествах организовали оперативные штабы, готовые задействовать дополнительные силы и средства для оперативного реагирования.