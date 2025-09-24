Подмосковные лесничие приняли участие во всероссийском форуме

Делегация Московской области принимает участие во всероссийском форуме «Леса России». Он проходит 24–25 сентября на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» в Нижнем Новгороде.

Рабочую группу возглавляет председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин.

Форум — одна из ключевых федеральных площадок, где встречаются представители власти, региональных лесных ведомств, бизнеса, научного и образовательного сообществ, а также волонтеры и общественные организации. На мероприятии обсуждают актуальные вопросы, связанные с защитой лесных экосистем, развитием лесопромышленного комплекса и эффективным использованием природных ресурсов.

Первый день работы форума начался с осмотра делегацией Подмосковья выставки техники и оборудования, которые используют в лесной отрасли.

Участники приняли участие в пленарном заседании, а затем посетят совещания, на которых обсудят ключевые направления развития отрасли. Среди главных тем — повышение эффективности использования лесных ресурсов, совершенствование механизмов реализации материалов на биржевых торгах, усиление мер пожарной безопасности, а также привлечение молодых специалистов

«Помимо плотного графика работы на дискуссионных площадках, запланирован ряд деловых встреч с коллегами из регионов. Мы ожидаем, что участие в форуме нашей делегации послужит дополнительным импульсом в развитии лесного комплекса Подмосковья», — подчеркнул Алексей Ларькин.