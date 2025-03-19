Подмосковные лесничие приняли участие в Дне карьеры в Тимирязевской академии

В МСХА имени К. А. Тимирязева прошел традиционный День карьеры. Мероприятие посетили сотрудники «Мособллеса».
Студенты направления «Лесное дело» задали специалистам вопросы об особенностях работы и возможностях прохождения практики.
«Мы уже давно сотрудничаем с Тимирязевкой, выпускников которой ждем после получения дипломов в рядах специалистов лесного хозяйства Московской области», — отметила заместитель генерального директора организации Наталия Кожевникова.
Комитет лесного хозяйства региона также сотрудничает с Мытищинским филиалом МГТУ имени Н. Э. Баумана и Государственным университетом по землеустройству.
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