Подмосковные легкоатлеты завоевали еще 3 медали на чемпионате России

Спортсмены из Подмосковья пополнили копилку наград региона двумя золотыми и одной бронзовой медалью на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проводятся с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Екатерина Ивонина одержала победу в беге на три тысячи метров с препятствиями, показав результат 9 минут 21,58 секунды и выполнив олимпийский норматив. Этот результат стал личным рекордом подмосковной легкоатлетки в текущем сезоне. Анна Тропина из Свердловской области пришла к финишу второй с результатом 9 минут 40,77 секунды, а замкнула тройку призеров Анастасия Красильникова из Чувашской Республики, преодолев дистанцию за 9 минут 56,09 секунды.

Еще одно золото завоевал Данил Чечела, который стал чемпионом страны в прыжках в длину. Его результат — 7 метров 79 сантиметров. Второе место досталось Данилу Корневу из Республики Татарстан с результатом 7 метров 77 сантиметров, а третьим стал Кирилл Шумков из Хабаровского края, прыгнувший на 7 метров 52 сантиметра.

Арсений Елфимов из Московской области занял третье место в соревнованиях десятиборцев с итоговым результатом 7568 очков. Первое место у Степана Кекина из Омской области с 7943 очками, а второе у Александра Комарова из Краснодарского края, набравшего 7705 очков.

В составе сборной Подмосковья участвуют 46 спортсменов. В течение четырех дней более 800 легкоатлетов из 70 регионов страны разыграют 46 комплектов медалей.

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