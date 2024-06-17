Подмосковные легкоатлеты выиграли еще 5 медалей на Играх БРИКС

Подмосковные легкоатлеты приняли участие в международных Играх БРИКС. Представители региона взяли два золота, два серебра и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. Участниками спортивного мероприятия стали четыре тысячи человек из 90 стран. Они соревнуются в 27 видах спорта.​

Сборная России, в состав которой вошел представитель Подмосковья Дмитрий Разумов, заняла первое место в эстафете 4 по 400 метров. ​В аналогичной эстафете среди женщин победу также одержала сборная России. В ее состав вошли ВероникаАрхипова из Подмосковья, а также Антонина Кривошапка, Полина Ткалич и Анна Садовникова.

​Подмосковный атлет Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами среди мужчин. ​В метании диска среди мужчин серебряную медаль завоевал Александр Добренький. Среди женщин в метании молота отличилась подмосковная спортсменка Елизавета Царева. В этом испытании она завоевала бронзовую награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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