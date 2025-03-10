Подмосковные легкоатлеты выиграли 9 медалей на международных соревнованиях

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Подмосковные спортсмены выиграли девять медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике в помещении. Они получили три золота, четыре серебра и две бронзы.

Золотые медали завоевали Сергей Дубровский, Данил Чечела и Владимир Никитин, рассказали в региональном Минспорта.

Серебро получили Константин Холмогоров, Виктория Горлова и Николай Вербицкий.

На третьей ступени пьедестала оказались Дарья Нидбайкина и Анастасия Мадышева.

Соревнования проходили 6 и 7 марта в Москве в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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