Подмосковные легкоатлеты выиграли 9 медалей на международных соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли девять медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике в помещении. Они получили три золота, четыре серебра и две бронзы.
Золотые медали завоевали Сергей Дубровский, Данил Чечела и Владимир Никитин, рассказали в региональном Минспорта.
Серебро получили Константин Холмогоров, Виктория Горлова и Николай Вербицкий.
На третьей ступени пьедестала оказались Дарья Нидбайкина и Анастасия Мадышева.
Соревнования проходили 6 и 7 марта в Москве в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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