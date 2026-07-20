Подмосковные легкоатлеты выиграли 8 медалей на турнире Союзного государства

Легкоатлеты из Московской области успешно выступили на матчевой встрече сборных России и Белоруссии, которая проходила с 17 по 20 июля в Минске. По итогам соревнований представители региона выиграли восемь медалей различного достоинства.

Самой титулованной спортсменкой стала воспитанница подольской школы олимпийского резерва по легкой атлетике Злата Магницкая. Она трижды поднялась на высшую ступень пьедестала, одержав победы в беге на 100 и 200 метров, а также в составе смешанной эстафеты 4×100 метров.

Еще одну золотую медаль принес Подмосковью Илья Дуров из Подольска, ставший лучшим в беге на 110 метров с барьерами. Победительницей в метании молота среди девушек до 20 лет также стала представительница областного Центра олимпийских видов спорта из Клина Алёна Бутенко.

Серебряную награду в толкании ядра среди спортсменок до 20 лет получила Алиса Махмутова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Воскресенске.

Бронзовыми призерами соревнований стали воспитанники каширской СШОР по легкой атлетике Анна Коростелева, занявшая третье место в беге на 100 метров с барьерами, и Максим Синюков, показавший такой же результат на дистанции 110 метров с барьерами.

В матчевой встрече участвовали сильнейшие легкоатлеты России и Белоруссии в возрастных категориях до 18 и до 20 лет. Турнир традиционно проводят для укрепления спортивного сотрудничества между двумя странами и повышения уровня подготовки молодых спортсменов.