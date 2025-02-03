Подмосковные легкоатлеты выиграли 6 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке Московской области четыре золота, серебро и бронза.

В последний день турнира Анастасия Шкурина заняла первое место в беге на 1,5 тысячи метров, добавив его к победе на три тысячи метров. Ранее Анастасия Пшеничная стала чемпионом в беге с барьерами на 60 метров, а Александра Морозова выиграла золото в дистанции на 400 метров. В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что обе спортсменки установили личные рекорды.

Серебро в беге на 60 метров с барьерами взял Максим Захаров, а бронзу в беге на 200 метров — Юлия Гринько.

Напомним, соревнования проходили в Тюмени с 28 по 30 января, в них участвовали более 600 атлетов из 60 регионов России. Спортивное мероприятие организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».